ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ: ୩ ଘଣ୍ଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୀଡିତା ଉଦ୍ଧାର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଗଙ୍ଗପଡା ରତନପୁରସ୍ଥିତ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୀଡ଼ିତା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଲଢି କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଆସିଲେ । ୩ ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : July 20, 2026 at 7:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଅପହରଣ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ । ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛି । ଗଙ୍ଗପଡା ରତନପୁରସ୍ଥିତ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଲଢି କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରବିବାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ତା ନିକଟରୁ ବାଇକ ଜବତ କରିଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୀଡିତା:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୀଡିତା ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି ପଚାରିବା ସହ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଙ୍ଗପଡା ଚନ୍ଦକା ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ରତନପୁର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାହସର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କବଳରୁ ଖସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖସିଯିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ନପାଇ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।
୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ
ଏହି ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜୋନ୍-୩ ଏସିପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି, ଜଟଣୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଭରତପୁର ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ
ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ପୋଲିସର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍, ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ମୋବାଇଲ ଜିପିଏସ୍ ସକ୍ରିୟ କରି ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ରକେଟ୍ ଫୁଟାଇ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କେତ ଦେବା ଭଳି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଠାବ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଖସି ପାରି ନଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର