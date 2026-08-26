ETV Bharat / state

MV Ocean Winnerର ଲାଇଫବୋଟ୍ ଠାବ, ଏବେବ ବି ନିଖୋଜ ୨୨ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର

ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଚୀନକୁ ପ୍ରାୟ ୭୧,୨୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଫାଇନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା MV Ocean Winner ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Lifeboat of MV Ocean Winner recovered in Bay of Bengal
MV Ocean Winnerର ଲାଇଫବୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 7:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାନାମା-ପତାକାବାହୀ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ MV Ocean Winner ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ଏହା MV Ocean Winnerର ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।



ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏହି ଲାଇଫବୋଟ୍‌କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଲାଇଫବୋଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।

Lifeboat of MV Ocean Winner
MV Ocean Winnerର ଲାଇଫବୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ, MV Ocean Winnerର ନିଖୋଜ ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଅପରେସନ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସାଧନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ MV Ocean Winner ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଜାହାଜଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବାକି ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ।

ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ୧୦୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଲାଇଫବୋଟ୍ ଠାବ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲାଇଫବୋଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

MV Ocean Winner Sinking ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ-ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ

MV Ocean Winner ବୁଡିଯିବା ଘଟଣା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲା 3 ଜାହାଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

MV OCEAN WINNER LIFEBOAT
INDIAN COAST GUARD
ଜାହାଜ ନିଖୋଜ
CREW MISSING
MV OCEAN WINNER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.