MV Ocean Winnerର ଲାଇଫବୋଟ୍ ଠାବ, ଏବେବ ବି ନିଖୋଜ ୨୨ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରୁ ଚୀନକୁ ପ୍ରାୟ ୭୧,୨୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଫାଇନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା MV Ocean Winner ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : August 26, 2026 at 7:27 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାନାମା-ପତାକାବାହୀ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ MV Ocean Winner ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ଏହା MV Ocean Winnerର ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏହି ଲାଇଫବୋଟ୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଲାଇଫବୋଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲାଇଫ ବୋଟ୍ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ, MV Ocean Winnerର ନିଖୋଜ ୨୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଅପରେସନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଜାହାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସାଧନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ MV Ocean Winner ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଜାହାଜଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବାକି ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ।
ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ୧୦୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଲାଇଫବୋଟ୍ ଠାବ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲାଇଫବୋଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
MV Ocean Winner Sinking ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ-ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ
MV Ocean Winner ବୁଡିଯିବା ଘଟଣା, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା 3 ଜାହାଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର