ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଫୁସଫୁସରୁ ବାହାରିଲା LED ବଲ୍ବ, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ
ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ LED ବଲ୍ଟି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । 'ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପି' ପଦ୍ଧତିରେ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 23, 2026 at 1:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଣେ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ(KIMS)ର ଡାକ୍ତର । ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଫୁସଫୁସ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧାତବ LED ବଲ୍ବକୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ନକରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପି' ପଦ୍ଧତିରେ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ LED ବଲ୍ଟି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଆଠ ଦିନ ଧରି କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିକୁ KIMSକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଡ଼ ଅପରେସନ ବିନା ଫୁସଫୁସରୁ ବାହାରିଲା ବଲ୍ବ:
CT ସ୍କାନରେ ବଲ୍ବିଟି ଡାହାଣ ଫୁସଫୁସର ତଳ ଭାଗର ଏକ ସରୁ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ KIMSର ENT, ଶ୍ୱାସରୋଗ ଓ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ରିଜିଡ୍ ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତାର ସହ LED ବଲ୍ବଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର..
ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ENT ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡା. ମନୀଷା ମଲ୍ଲିକ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗର ଡା.ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. ସ୍ୱଦୀପ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଶିଶୁଟି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ...
‘ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତୁରନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା । ଅଭିଭାବକମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ପାଖରୁ ଛୋଟ ଧାତବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ’ ବୋଲି ENT ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
MKCGରେ ବ୍ରେନ ସର୍ଜରୀ, ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଲା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ୟୁମର
MKCGରେ ପ୍ରଥମ, ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରାଗଲା 3 ଇଞ୍ଚ ଟ୍ୟୁମର
KIIT, KISS ଓ KIMSର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡା. ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଶିଶୁଟିର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର