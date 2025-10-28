ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଚପଲରେ ପିଟିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଇଫଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଅମାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ।
Tourists attacked Life Guard on Duty, ପୁରୀ: ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତି । ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ । ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
ଅମାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଲାଇଫଗାର୍ଡ଼ । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେକ୍ଟର ନଂ ୪ ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଟକଣା । ଏହାକୁ ନ ମାନି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଚପଲ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ।
ଚପଲରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଏନେଇ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "4 ନଂ ବେଳାଭୂମିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଆମେ ମନା କରିବାରୁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲୁ । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲୁ । ଆମର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ ଚପଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଆମେ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ।"
ଜିରୋ ଡ୍ରାଉନିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଏନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ବୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିରୋ ଡ୍ରାଉନିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ 27 , 28 ଓ 29 ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ମାତ୍ର ଅମାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ।
