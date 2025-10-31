ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ: ମଞ୍ଚା ଗଢି ପାଚିଲା ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ 40ଟି ଗାଁ ରହିଛି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ । ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଳି କରି ଜଗୁଛନ୍ତି ଫସଲ
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Satkosia Villagers Night Vigil ଅନୁଗୋଳ: ପାଚିଲା ହଳଦିଆ ଧାନକ୍ଷେତ...ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପଛରେ ପାହାଡ...ତା ମଝିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ମଞ୍ଚା । ଏ ମଞ୍ଚା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ବର୍ଷକର ଆହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ...ରାତି ହେଲେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ । କାହାରି ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ହିଂସ୍ର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଅମଳ କରିଥିଲା ଫସଲ । ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଇତି ପାଳି କରି ଜଗୁଛନ୍ତି ଫସଲ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକର ଲୋକେ ଫସଲକୁ ଏପରି ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ରାତିତମାମ ଉଜାଗର ରହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିଥିଲା ଇଟିିଭି ଭାରତ ।
‘ଧାନ ରୋଇଚୁ । ହାତୀ, ବାରହା, ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ମଞ୍ଚା କରି ଜଗୁଛୁ । ନ ଜଗିଲେ ଖାଇଯିବେ..ଆମର କ୍ଷତି ହେବ’ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାରର ଦମୟନ୍ତୀ ସାହୁ ।
‘ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇକ ନେଇ ରାତିରେ ମଞ୍ଚାରେ ଜଗୁଛୁ । ଭୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବୁ ନଜଗିଲେ ଫସଲ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗାଁଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ 5 ଜଣ ମିଶିକି ଫସଲ ଜଗୁଛୁ । ହାତୀ ସୋଲାର ତାରବାଡ ମାନୁନାହାନ୍ତି ।’ ଫସଲ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଥିବା ରଞ୍ଜନ ଦେହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ଥିଲା ଗାଁଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା...କିପରି ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାତକୋଶିଆର ସେହି ଗାଁ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ....
ସାତକୋଶିଆରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ରାଜୁତି, ଭୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି । 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛୋଟ ବଡ ମିଶାଇ 40ଟି ଗାଁ ରହିଛି । ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ । ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ରହିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମିରେ ଲୋକେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହାତୀ, ବାରହା, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ସମ୍ବର, ଗୟଳ ଭଳି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାର୍ଦୁଭାବ ରହିଛି । ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିପକାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଁଲୋକେ ଚାଷ କରିବା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷସାରା ପେଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନିଜର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ କିଭଳି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଉପାୟ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିନରାତି କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ଜଗୁଛନ୍ତି । ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଓ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଗାଁଲୋକେ ।
କଣ କଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ:
ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଫସଲ କରନ୍ତି ଏଠାକାର ଗାଁଲୋକେ । ଧାନ ସହ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଫସଲ ଜଗୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ?
ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସୋଲାର ତାରବାଡ ରହିଛି । ହେଲେ ସେସବୁକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ । ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ । ଫଳରେ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଏପରି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଭୟରେ ଗାଁଲୋକେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ମଞ୍ଚା ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଲାଇଟ ରଖିଛନ୍ତି । ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ପେଙ୍କାଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପାଳି କରି ରାତିରେ ମଞ୍ଚରେ ଜଗୁଛନ୍ତି । ରାତିରେ ହାତୀ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି । ହାତୀ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଉପାୟରେ ନିଜର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି:
ଏଠି ରାତିରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ ରହିଛି । ଅନ୍ଧାର ବଢିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ରଡି ଶୁଭେ...ଧାନ କ୍ଷେତ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ତୁ । ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୋକେ ହାତୀ, ବାରହା ଓ ଗୟଳ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଲୋକେ ଏଭଳି ଦୋ ଛକିରେ ରହୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ କଣ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା ସେମାନେ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି।
ମଞ୍ଚାରେ ଜଗୁଛୁ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛୁ:
ଚାଷୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚା ସବୁ କରିଛୁ । ଆମ ଗାଁ ଦୁଇଟି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଯାଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 10 ଜଣ ଗଜ ସାଥୀ ରଖାଯାଇଛି । ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚା କରାଯାଇଛି ଗାଁର 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗୁଛୁ । ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରୁଛୁ । ମୋଟ 15 ଜଣ 5 ଜଣ ଲେଖାଁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ । ହାତୀ ଆସିବା ଜାଣିଲେ ସାଇରନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉ । ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ଜଗୁଥିବା ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ହାତୀକୁ ଘଡାଉଛୁ । ବାଜା ବାଣ ବଜାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇବା କାମ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ହାତୀ ନ ମାନି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ସୋଲାର ତାରବାଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାତୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ।
ଗାଁଲୋକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ହାତୀ ଧାନ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସାଇରନ ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡାଉଛୁ । ଡର ଲାଗିଲେ କଣ କରିବୁ । ଏକାଠି ହୋଇ ହାତୀ ଘଉଡାଉଛୁ ।’
‘ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ’:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବନ ବିଭାଗ ସୋଲାର ତାରବାଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲୋ ଭୋଲଟେଜ କାରଣରୁ ତାହା କିଛି କାମ କରୁନି । ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ । ସୋଲାର ତାରବାଡ ମାନୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ । ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି । ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗୁଛୁ ।’
ପ୍ରହରା ପାଇଁ କମିଛି କ୍ଷତି:
ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି ତାହା ବହୁତ କମ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
‘ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି’:
ସାତକୋଶିଆ DFO ଗଦାଧର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେର ପ୍ରାୟ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁ ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ଗାଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ବିସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ଗାଁରେ ଗଜସାଥୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଫସଲ କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଅନୁକମ୍ପା APP ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅବସ୍ଥିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ (ଧାନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ ହଜାର ଓ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ) କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।’
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କଡାକଡି ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି । ତେଣୁ ସରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
