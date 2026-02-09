ଉକୁଣୀ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀର ଜୀବନ !
ଉକୁଣୀ ନେଲା ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ! ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ସାହିର ଘଟଣା ।
ନିମାପଡା: ଉକୁଣୀ ନେଲା କୋମଳମତି ପିଲାର ଜୀବନ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷିୟା ନାବାଳିକାର ଜୀବନ । ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ସାହିରେ । ମୃତକ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଉକୁଣୀ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା । ମା’ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଉକୁଣୀଗୁଡ଼ିକ ଖପୁରୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ରହୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ୩ ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଵଚ୍ଛାସେଵୀ ପାର୍ବତୀ ବେହେରା ବାପାମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଆମ ଗାଁରୁ ଚାଲିଗଲା । ହେଲେ କେହି ଜାଣି ପାରିଲେନି । ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା କାହିଁକି ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଓଢଣୀ ପକଉଛି । ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପିଲାଟି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା । 3 ମାସ ତଳୁ ପିଲାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା । ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି ।"
ଏପଟେ ଝିଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମା' କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣୀ ହେଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା । ମଝିରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଉକୁଣୀ ମଝିରେ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଘରେ ରହିଲା ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି । ଆମକୁ ଦେଖେଇଲାନି ମୁଣ୍ଡ । ଆଡୁସାଡୁ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ । ମେଡିକାଲ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମେଡିସନ ଆଣିଥିଲୁ । ପରେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ।"
