ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ; ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଅଫିସରେ ଖୋଲିଲା ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ଜନତା

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ବସି ବସି ସମୟ କାଟିବେନି । ଭଳିକି ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିପାରିବେ । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ।

library at Berhampur Superintendent of Police grievance waiting lounge
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ- (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 11:18 PM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 11:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର । ଏହାର ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକର ଭଣ୍ଡାର । ହେଲେ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଛାଡି କେବେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଳିକି ଭଳି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ଦେଖିନଥିବେ । ଏଭଳି ଏକ ୱେଇଟିଙ୍ଗ୍ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

ୱାଲ ରେକରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପୁସ୍ତକ-

ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଜନନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶର କାହାଣୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କ୍ରୀଡା , ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଇଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ । ଏଥିସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାୟଣ , ମହାଭାରତ ସମେତ ଚାରୋଟି ବେଦ ଭଳି ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକରେ .. ହେଲେ ଏହା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ , ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିମ୍ୱା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ମଧ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ- (ETV Bharat Odisha)

ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଏକ ୱେଇଟିଙ୍ଗ୍ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତେକଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରତ ସମଯରେ ଏଠାରେ ବସି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏପରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲାଯିବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ-

ସେପଟେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଥିବା ଉତ୍କଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେହିମାନଙ୍କ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଫ୍ରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

library at Berhampur Superintendent of Police grievance waiting lounge
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ- (ETV Bharat Odisha)

ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହରେ ତାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି । ଦେଶର ଜନନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ।

ସେପଟେ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ଉତ୍କଳ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବା କଥା, "ମୁଁ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି । ଅନେକ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହାତରେ ମୋବାଇଲ କୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାଟି କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଘରର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋର ମନକୁ ଏକ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ଆମର ରହିଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ନେଇ ସେଠାରେ ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି । ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକିୟ ସେଲଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲିରେ କାହିଁକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବରଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।"

library at Berhampur Superintendent of Police grievance waiting lounge
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ୱେଟିଂ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ- (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡା.ମିହୀର ତ୍ରୀପାଠୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଲି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଥିବା ଜାଣିନଥିଲି । ଦିନେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଏକ ପାଠଗାର ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଚମ୍ୱିତ କରିଥିଲା । ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଏସ୍.ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଅତିକମରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମଯ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ତାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା କହିବା ସହିତ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଜଣେ ପଢିପାରିବ । ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆମେ ଆଶା ବିସ୍ୱାସ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କମାଲ, ଚକ୍‌ ଖଡିରେ ଦେଲେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା - ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ

ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ । ଏପରି ସରକାରୀ ଅବ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ଭଳି ୱେଇଟିଙ୍ଗ୍ ଲାଉଞ୍ଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : November 29, 2025 at 11:29 PM IST

TAGGED:

GRIEVANCE WAITING LOUNGE
BERHAMPUR SUPERINTENDENT OF POLICE
BOOK READING AT SP OFFICE
BRAHMAPUR SP DR SARAVANA VIVEK M
LIBRARY AT SP OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.