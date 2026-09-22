ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ; ଶିକାରୀ ଗିରଫ
ଜବତ ବାଘ ଛାଲ ସହ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀକୁ କୋମନା ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : September 22, 2026 at 6:06 PM IST
ନୂଆପଡା : ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧ ଗାଁ ଠାରେ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା । ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା । ଚଢାଉ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ । ଗିରଫ ମାଫିଆ ଜଣକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବନବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମୁଟିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆଜି କୁମୁଟିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ଏକ ବାଇକରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଆଣି କୋମନା ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧ ବଜାରକୁ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଵିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବରପାଇ କଟକ ବନବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ବାଘ ଛାଲକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏଥି ସହ ବେପାରୀ ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜବତ ବାଘ ଛାଲ ସହ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀକୁ କୋମନା ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ‘ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ବନ ବିଭାଗ ଶାଖା, ଖରିଆର ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧ ବନ ରେଞ୍ଜରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘର ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ୍, ୧୯୭୨ର ଧାରା ୯ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଧାରା ୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ କୁମନା ଥାନା କୁମୁଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଇନାୟତ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।’
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିନାପାଲି, ବୋଡେ଼ନ, ଖଡ଼ିଆଳ, ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ମେନପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିଜ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ, ନଖ, ଲାଞ୍ଜ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ବେଆଇନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ କୋର୍ଟ ଚଲାଣ କରିଥିବା ନଜିର ରହିଛି।
ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ରାଣିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏକ ପରିତକ୍ତ ସରକାରୀ ବାସ ଗୃହରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ମେନପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ବାଘଛାଲ ବିକ୍ରିପାଇଁ ଡିଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ବାଲିଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ ପୁଣି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡା ଜବତ, ଜଣେ ଅଟକ