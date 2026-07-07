ETV Bharat / state

କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା, ୩ ଅଟକ

ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ପଡି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ । ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

LEOPARD DEATH AT KSNAGAR
କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 10:51 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡଗାଁର କ୍ରସର ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡର ଏକ ନିମ୍ଵ ଗଛରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଖୋଳତାଡରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ ସତ । ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ପଡି ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରସିସିଏଫ୍ ।


ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ ଗ୍ରାମର କ୍ରସର ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡର ଏକ ନିମ୍ଵ ଗଛରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା ଯେତିକି ଅ।ଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏହି ଘଟଣା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ ପଦାରେ ପଡିଛି । ବାଘର ମୃତଦେହ ଏକ ଲୁହା ତାର ସହ ଏକ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।


ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜଧାନୀରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡାରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 1972 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପରିକି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍.ସି.ସି.ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୀଲନ୍ନତ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ବାରହା ମାରିବା ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ଶିକାରୀର ଫାଶରେ ପଡି ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର କଲିରାପତିରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାଯୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମୃତ ବାଘଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୟସ ୨.୫ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଘ ନୁହେଁ, ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ; ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : July 7, 2026 at 10:58 PM IST

TAGGED:

କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
DEAD LEOPARD FOUND
LEOPARD POACHING CASE
GANJAM LEOPARD DEATH
LEOPARD DEATH AT KSNAGAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.