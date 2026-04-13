ETV Bharat / state

ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ବାମ ଦଳ

ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବାମ ଦଳ । ବେଆଇନ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖନନ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧ କଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ।

Left leaders meet Governor on Rayagada Sijimali issue
ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ବାମ ଦଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ବାମ ଦଳ । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ସିଜିମାଳିରେ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା । ଆଜି ଚାରି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Left leaders meet Governor on Rayagada Sijimali issue
ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ବାମ ଦଳ (ETV Bharat Odisha)

ଚାରି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ସିପିଆଇ(ଏମ୍‌ଏଲ୍)-ଲିବେରେସନ୍ ଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଏକ ୮ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଲୋକ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ସୁଙ୍ଗେର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ଦମନ, ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସିଜିମାଳି ପାହାଡରେ ବେଆଇନ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।


ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଆଇନ(PESA)-୧୯୯୬, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ(FRA)-୨୦୦୬ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଗ୍ରାମସଭା ସହମତି ବିନା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ, ରୋଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ । ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ବଡି ଭୋରରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ୍ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ବର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଏକ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତା ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଦମନ, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା-୧୬୩ ନିଷେଧାଦେଶ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ସିଜିମାଳିରେ ବେଆଇନ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏପ୍ରିଲ ୭ କଣ୍ଟାମାଳ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଓ ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଜେଲରୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ । "

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଆଇନ (PESA)-୧୯୯୬ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ( FRA)-୨୦୦୬, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଆଇନ (LARR)-୨୦୧୩ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ । ଜାଲିଆତି ଗ୍ରାମସଭାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ ।ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ-ଜମି-ଜଙ୍ଗଲ-ଜୀବିକା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

GOVERNOR HARI BABU KAMBHAMPATI
SIJIMALI ISSUE
RAYAGADA SIJIMALI UNREST
CPIM ON SIJIMALI ISSUE
RAYAGADA SIJIMALI ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.