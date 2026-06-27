ETV Bharat / state

୧୦୯ ସହରରେ ଅଚଳ LED ଲାଇଟ୍, EESL ବିରୋଧରେ ୩୯ କୋଟିର ୱାରେଣ୍ଟି ଦାବି

ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳୁନି ୪୫ ହଜାର ୪୮୯ଟି LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

LED Street Lights Odisha not working
୧୦୯ ସହରରେ ଅଚଳ LED ଲାଇଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗାଯାଇଥିଲା LED ଲାଇଟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୯ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ EESL ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ ୩୯ କୋଟି ୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୱାରେଣ୍ଟି ଦାବି କରାଯାଇଛି।

୧୦୯ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳୁନି LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍

ସହରର ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ । ପୁରୁଣା ସୋଡିୟମ ଓ CFL ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା LED ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଇଇଏସଏଲ (EESL)। ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୯ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର LED ଓ CCMS ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ବଦଳାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ EESL ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ ୪୫ ହଜାର ୪୮୯ଟି LED ଲାଇଟ ଓ ୨ ହଜାର ୫୦୯ଟି CCMS ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।

ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରର ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର EESLକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ବଦଳା ଯାଇନଥିବାରୁ ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏବେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଚୁକ୍ତିର କ୍ଲଜ 7.4କୁ ଆଧାର କରି EESL ବିରୋଧରେ ୩୯ କୋଟି ୫୯ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୫୧୪ ଟଙ୍କାର ୱାରେଣ୍ଟି ଦାବି ଦାଖଲ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ବଦଳାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ EESL ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ କମ୍ପାନୀର ବିଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି: 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 3 ଠିକାଦାର ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଳତାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

LED STREET LIGHT NOT WORKING
LED STREET LIGHT PROGRAMME
EESL WARANTY CLAIM LED
ଓଡିଶା LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍
LED STREET LIGHTS ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.