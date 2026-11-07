ଏଲଇଡି ଆଲୋକରେ ଫିକା ମାଟି ଦୀପ, ଦୀପାବଳିରେ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦୀପ କାରିଗର, ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ
ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି।ପୂର୍ବରୁ ଦୀପାବଳିରେ ମାଟିଦୀପ ବିକି ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବାବେଳେ ଏବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ! ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 7, 2026 at 3:37 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଆନନ୍ଦ ମୁଖର । ବଜାରରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏଲଇଡି ଏବଂ ଚାକଚକ୍ୟ ଲାଇଟର ସମ୍ଭାର । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ମାଟି ଦୀପ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ମାଟି ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛେ ସତ, ହେଲେ ଦୀପ ଗଢ଼ୁଥିବା ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ !
60 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ, 5 ହଜାର ବେପାର ନାହିଁ !
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇ, ଡେରାବିଶ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଇନ୍ଦୁପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦରରେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ବର୍ଷ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ମାଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୀପ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଟିରେ ପକାଇ ହେଲା ନାହିଁ । ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଚାଇନା ଦୀପ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ ଆସିବାରୁ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୂଳ ଧନ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ଦୀହାନ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଳାଶୁଣୀରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସି ଦୀପ କିଣୁଥିବା କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏଲଇଡି ଲାଇଟ ଓ ଝିଲିମିଲି ଆଲୋକମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାଟି ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି । କାରିଗରମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି । ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁଲଭ । ମାଟି ଦୀପରୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ମିଳେ ତାହା ଏହି ଚକଚକିଆ ଲାଇଟରେ କେବେବି ମିଳିବନି।’’
ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଆଶା:
୨୧ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୀପ ମିଳୁଛି । ତଥାପି ବେପାର ହେଉନାହିଁ । ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେତେଣେ କରିବା ଭିତରେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭକାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରୁ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ମାଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରିଥିଲୁ ତାହା ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଖରା ନଥିବାରୁ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ’’
ମାଟି ଦୀପ କେବଳ ଆଲୋକ ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା । ଆଜି ଯଦି ଆମେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ପରମ୍ପରା ହଜିଯିବ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାଶୀ 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ହଟିବ ଶିଳ୍ପଶୂନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ୟାଗ ! ୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ୨୦ଟି MSME ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା