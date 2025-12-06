ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଧ୍ୟାପକ; ଶତାଧିକ ଲେକ୍ଟରର୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ
ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ଷେ କାଳ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଲେକ୍ଟରର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (OSLA) ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋୟର ପିଏମଜି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ମୂଳ ଆଇନ ଭାବେ ରହିଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1969 ଓ ଏହା ଅନୁସାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା 1974ର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ନିୟମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ State Selection Board (SSB) ଦ୍ବାରା ମେରିଟ୍ ଆଧାରିତ ସରଳ ଓ ନିୟମାନୁଗତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହି ନିୟମ କେବେ ବି ବଦଳାଯାଇନଥିଲା। ତଥାପି 1989ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SSB ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଏହି ଆଇନକୁ ପୂରାପୁରି ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରି ଅନେକ ଅନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଢିଉଠିଲା। ଏଡେଡ୍ କଲେଜର ସମଗ୍ର ସେବା ବିକୃତ ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଜିର ସଂକଟ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦଶକରୁ ଅଧିକ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିୟମାନୁଗତ ବିରୋଧାଭାସର ପରିପ୍ରକାଶ ।
ଏହା ସହିତ SSB ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଭଳି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ପଢ଼ା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସେବା ସମତା ମିଳିବା କଥା ସେମାନେ ସେଥ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ Direct Payment ନିୟମାନୁଗତ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ଷେ କାଳ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଧ୍ୟାପକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 5 ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନକରି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାତରଅନ୍ତର ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:-
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖରୁ 15,600ରୁ 39,100 ସହିତ AGP 6,000 (Academic Level 10) କିମ୍ଵା ସମତୁଲ୍ୟ ପେ ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରଦାନ।
- SSB ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି।
- UGC ନିୟମ ଆନୁସାରେ 2016 ଗଜେଟ ଅନୁଯାୟୀ, Assistant Professor (Stage 1) ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ।
- ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ସୁବିଧା, HRA Medical, Family Pension, Gratuity, Leave ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- Deputy Director, Regional Director ପରି ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା।
- ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଅନିୟମର ସଂଶୋଧନ। ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
- 2016 ବ୍ୟାଚର ବକେୟା ପଦୋନ୍ନତିର ତ୍ବରିତ କରିବା ନଷ୍ପତି।
ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ OSLA ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ।
