କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଡେରାବିଶ ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ଆଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 31, 2026 at 1:34 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶ ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ । 2022 ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର 595 ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ
ଡେରାବିଶ ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ଆଳରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀର ଚିଠି ପରେ ଏ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ୯ଟି ବିଲ ଜରିଆରେ ୧ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର ୫୯୫ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ମନ୍ମଥ ନାଥ ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମକୁ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମାନୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍(ଖାତାପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା) ଥିବା ବେଳେ ଏବେ IFMS ପୋର୍ଟାଲରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଏଡିଟିଂ ଅପ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି’’।
ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଜଣ ଶଶୀକାନ୍ତ ରଣା, ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ଓ ମନ୍ମଥନାଥ ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ରିକଭରୀ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ 5ରୁ 6ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ 8 ରୁ 10 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅନିୟମିତତା ସହ 10 ରୁ 12ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଲ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯିବ। ଏନେଇ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନାରେ ଓ ରାଜକନିକା ବିଡିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଆମେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଓ ଡିଜିଟାଲ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏହି ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚିଠି କରି ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯିବ’’।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନ
ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର। 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଦୁଇ ବ୍ଲକ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସେହିପରି ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଟ୍ଟା ହେଉଛି’’।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସବୁଜିମା ଭରା ଗଛର ସମ୍ଭାର ଖାଲି ଏକ ନର୍ସରୀ ନୁହେଁ, ହାରି ଯାଇଥିବା ସନାତନଙ୍କ ଜିତିବାର କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା