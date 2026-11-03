କୋଟିଆ ଜଗିବେ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ; 8 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ, ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୀମା ଜଗିଛି ଓଡିଶା ପୋଲିସ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସୀମା ଜଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଉଳ ଟ୍ରକକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 3, 2026 at 4:35 PM IST
Revenue Minister on Kotia Issue, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର । ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ କୋଟିଆ ଜଗିବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ କୋଟିଆରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସୀମା ଜଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଉଳ ଟ୍ରକକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କୋଟିଆବାସୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ କୋଟିଆରେ ଏକାଠି ହେବେ । ନିର୍ବାଚନକୁ ପଣ୍ଡ କରିବେ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କୋଟିଆ ସହିତ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗାଡି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଲୋକେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେକ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି । 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୋଟିଆ ଭିତରେ ବୁଥ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଟିଆ ବାହାରେ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ପୋଲିଙ୍ଗ ବୁଥ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର ନୁହେଁ । ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 1968 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । 2010 ରେ ଓଡିଶା କୋର୍ଟରେ ହାରିଲା । 2021ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର । ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେପ୍ଟ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ କରିଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ଆଇନଗତ ଲଢେଇରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତ ନେରିଡ଼ିବାଲସାରେ ଉତ୍ତେଜନା; ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି: ବିଜେଡି, ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 'ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନାହିଁ'-ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଅଭିମାନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର