ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ; କେଉଁ ମୁହଁରେ 'ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା' ଉତ୍ସବରେ ମାତିଛନ୍ତି ସରକାର ?: ନବୀନ
ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 21, 2026 at 1:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାୟଗଡ଼ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ, ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ମାନବିକତା ଏବଂ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ସରକାର କେଉଁ ମୁହଁରେ 'ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା' କହି ଉତ୍ସବରେ ମାତିଛନ୍ତି ? ଏଭଳି କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଓ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡ. ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ, ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଏପରି ଦୁଃସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ମାନବିକତା ଏବଂ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର । କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଛବି କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ?
ରାୟଗଡ଼, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ, ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଏପରି ଦୁଃସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) June 20, 2026
ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟିଥିବା ବିଭତ୍ସ, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ମାନବିକତା ଏବଂ ଆମ…
ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଏ ସରକାର, ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଅସହାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କ'ଣ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ? ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ଏପରି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହିଁ କି ? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେଉଁ ମୁହଁରେ 'ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା' କହି ଉତ୍ସବରେ ମାତିଛନ୍ତି ? ସରକାର ତୁରନ୍ତ କଠୋରରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟରେ ମା' ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।"
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଉଦଘାଟନ ଓ ବ୍ୟାପକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଗୁରୁତର ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା କଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି, ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବର୍ବରତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ? "
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ, ବିଚଳିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତିି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିଂସା, ଅମାନବିକତା ଓ ବର୍ବରତା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ । ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭିଡ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି । ବାଲିଅନ୍ତାର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଦେବା ଘଟଣା, ତିଖିରୀ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ମହାକାଳପଡା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀମାନେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ।
ସାଂସଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ପାଠପଢିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭିଡହିଂସାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାହା ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟକୁ ତଳକୁ ନେଇଛି । ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦଳ ମହିଳା ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି କରୁଥିଲେ । କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଘଟୁଥିବା ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାରେ ପାଟି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି । ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କମ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉପାରୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବଡ ବାବୁମାନେ ନିଜ ଘର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ୫ରୁ ୮ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କ'ଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ? ରାୟଗଡା ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ । ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ।"
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡ. ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତିି, "ଅତିଥି ଦେବ ଭବୋ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ନାଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ସୁନାମ ଆର୍ଜନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଓଡିଶାର ଛବି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଳିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତିି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ କଙ୍କାଳ ବୋହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତିି । ଭିଡହିଂସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ । ଜଣେ ଝିଅ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଭିଡହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲା ଭଳି ଲଜ୍ଜାର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଯାଉଛି ଏକଥା ସାରା ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ? ଭିଡ ହିଂସା ଘଟାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ଡର ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେକି ଜଣେ ଅଣଓଡିଆ, ସେ ଜଣେ ଓଡିଆ ଏଏସଓଙ୍କୁ ଜୋତା ଚଟାଇବା ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡଦେବା ଦୂର କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢି ଯାଇଛି, ଯେ ଆମେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ କୋହଳ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ? କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ସରକାର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଏହା ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର । ଯଦି ସରକାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର