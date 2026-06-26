ETV Bharat / state

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

LAWYER PITAVAS PANDA MURDER CASE, 396-PAGE FINAL CHARGESHEET SUBMITTED TO COURT
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 8:34 PM IST

|

Updated : June 26, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

396 PAGE FINAL CHARGESHEET SUBMITTED, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ । ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଶେଷରେ ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ପେନ୍‌ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ୧୬ ଶହ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ସେଥିରେ ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ତଥ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟରେ, ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ, ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ସେ ସବୁ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଯୋଡ଼ିଛି । ହେଲେ ଏହି ମାମଲାରେ କିଛି ନୂତନ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାର ଚାର୍ଜଫେମ୍ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଚାରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ ଦାଖଲ ପରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କପି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ୧୬ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଗୋଟିଏପଟେ ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫମାନେ ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିସାରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍‌ରେ ରହୁଥ‌ିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳେଇ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମା ବିଷୋୟୀ, କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୟ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସମୟରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ତାହାର ନକଲ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଚାର୍ଜସିଟ୍ କପି ଓ ପେନ୍‌ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅପରାଧୀ । ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ , କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ମଦନ ଦଳେଇ, ଚିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ, ବିପିନ ସ୍ବାଇଁ, କାଳୁ ଚରଣ ନାହକ, ବିହାରର ଶିଶୁପାଳ ପାଶଓ୍ବାନ, କୁନ୍ଦନ କୁମାର, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉମା ବିଷୋୟୀ, କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ, ସୁନୀଲ ହୋତା ଓ ଶୂନ୍ୟ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।


ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ‘ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; 30000 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : June 26, 2026 at 8:44 PM IST

TAGGED:

PITABASH PANDA MURDER CASE
SENIOR LAWYER PITABASH PANDA
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା
FINAL CHARGESHEET SUBMITTED
396PAGE FINAL CHARGESHEET SUBMITTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.