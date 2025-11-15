ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ହେଲା 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍
ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 15, 2025 at 10:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ କରାଯାଇଛି ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ । ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ହେଉଛି ଟିଆଇ ପରେଡ । ଯାହାକି ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ଏହି ଟିଆଇ ପରେଡ । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚିହ୍ନଟ (ଟିଆଇ) ପରେଡ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଷ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁପାଳ ପାସୱାନ ଓ କୁନ୍ଦନ କୁମାର, ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଉମା ବିଷୋୟୀ, ଯୋଗୀ ରାଉତ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଏବଂ ବିପିନ ସ୍ବାଇଁ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରିୟସ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟରାୟ ଏସ୍.ଡି.ଜେ.ଏମ ଅଦାଲତକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ । ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ।
ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ, ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳେଇ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ରହିଛନ୍ତି । ଗତ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଏକ ବାଇକରେ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶ୍ରଦ୍ଧତାରୁ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । କୁରୁପତି ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡାରେ ରହିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟେ ଅଳକାପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ଭଡା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଭଡା ଘରେ ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ସାର୍ପସୁଟର ଶିଶୁପାଳ ପାସୱାନ ଓ କୁନ୍ଦନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମା ବିଷୋୟା ଓ ଯୋଗୀ ରାଉତ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ ସାର୍ପସୁଟରଙ୍କୁ ଗୁଳି, ନକଲି ନମ୍ବର ଲାଗିଥିବା ବାଇକ ଓ ନୂତନ ପ୍ୟାଣ୍ଟସାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମାସାଧୂକ କାଳ ପୀତବାସଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଏକାଧିକ ଥର ତାଙ୍କର ପିଛା କରିଥିଲେ। ପେଲିସ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଟିଆଇ ପରେଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖି ଏଭଳି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଟିଆଇ ପରେଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
