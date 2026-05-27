ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ: କହିଲେ, ଆଗକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ
ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ସରକାର ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 27, 2026 at 8:31 PM IST
LAW MINISTER ON BANGLADESI IN ODISHA, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକାତାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ କୋଲକାତା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଲେଣି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ସରକାର ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ରାଜ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି । ଗତବର୍ଷ କିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛି । ଦଳର କହିବା ଅନୁସାରେ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ଵର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା କଦାପି ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ । ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାମ । ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ପାହାଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ୧୪୧ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କରି ପାରିବେ । ଏହା ଅତି ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ।"
ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିପାର ହେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ : ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର କାମ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ । ସେଠି ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରାମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର