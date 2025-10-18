ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
Published : October 18, 2025 at 8:33 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା 12 ଦିନ । ପୋଲିସ 6ଟି ଟିମ କରି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲଙ୍କୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ବିତିଛି ୧୨ ଦିନ । ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୀତବାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ରହିଥିବାଙ୍କୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢତାର ସହିତ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁଶ୍ରୀଘ୍ର ଅପରାଧିମାନେ ଗିରଫ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ କୋଠରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହାକୁ କରାଯିବ ।"
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୀତବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି । ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାସ ଓ ଧ୍ୱୌର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ।
ପୀତବାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଇନଜୀବୀମାନେ । ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଘର ନିକଟ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର