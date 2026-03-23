ETV Bharat / state

ଦିନକ ପରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ; ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତିମଣତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ପଢନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Puri Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ ମିନିଟରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିମର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।

ସୁରୁଖୁରୁରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ।

Puri Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେଭଳି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ତାହା କହିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ' ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।

Puri Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)


ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି , '୧୯୭୮ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ଗଣତି ମଣତିରେ ୧୯୭୮ ମସିହା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କେବଳ ମେଳକ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାର, ରତ୍ନ ପଥର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବ ତା'କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତି ମଣତି ହେଲେ ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।

Puri Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)


ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ଯୃ-ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଯେତିକି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ଯ ଥିଲା, ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ୪୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହୋଇନାହିଁ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ନେଇ କିଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ।' ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଏସପି, ଜିଲାପାଳ, ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ।

Puri Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆସିଛୁ

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଗଣତି ମଣତି କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଏକ ଏସଓପି ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ।'

Puri Temple
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

୧୯୭୮ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ବେଳେ ନ ଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରାଇବେ। ତେବେ କେତେଦିନ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଏବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ କିଭଳି ରହିଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଗଣତି ମଣତିରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି କରି ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦୁଇରୁ ତିନି ପରସ୍ତ ଭେଲବେଟ କପଡାରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ୧୯୭୮ରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ନେଇ କେହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୨୬ ଗଣତି ମଣତିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ମୁଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଚୁ। '

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି
LAW MINISTER REVIEW MEETING
PURI RATNA BHANDAR
SHREEMANDIR RATNA BHANDAR
LAW MINISTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.