ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ; ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Law Minister promises to Srimandir servitors to early construction of model Gurukul
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ; ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 6:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ପୁରୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ; ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (Etv Bharat)



ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ସେଡ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ' ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

Puri srimandeer
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଅବଢା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିନି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବଢା ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରଘୁ ନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ତଥା ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।'

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।'

TAGGED:

ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ିଦର୍ଶନ
ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା
LAW MINISTER PROMISES TO SERVITORS
CONSTRUCTION OF MODEL GURUKUL
LAW MINISTER AT PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.