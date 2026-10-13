ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ; ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 13, 2026 at 6:48 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ଘରର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ପୁରୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ସେଡ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ' ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳିଲା CRZ ଅନୁମତି, ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍