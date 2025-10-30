ଗଜପତିରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟାପର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା,ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
Published : October 30, 2025 at 6:58 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିଛି । 28ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 27ତାରିଖ ଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡିଆ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ସହ ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବେବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପାହାଡ ଉପରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ତଳକୁ ଖସିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଫଳରେ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା:
ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା ପରର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ପାରଳାଖଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଛି । ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୁରଣ ଯୋଗାଇଦବାକୁ ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି । ଉଭୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାର କ୍ଷତିର ଆକଳନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଶୀଘ୍ର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଅତିଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିକତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
