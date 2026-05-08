ବିଗୁଡୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି; ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 8, 2026 at 10:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି । ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭୟ । ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଘେରାଉ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସହ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମହିଳା, ଯୁବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।
ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ବିଗୁଡୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରସା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ସହିତ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ । ବିଜେଡିର ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋଫିଆ ଆଲାମ, ଅରୂପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ରକି ଦାସ, ତାବିରଜ ଖାନ, ସ୍ୱାଗତିକା ମହାନ୍ତି, ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମାନସିଂ ଓ ଫତିମା ଖତୁନ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧୀ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ରଚାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ସଂଜୟ ଦାସବର୍ମା ଓ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧ ଓ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦୃଢତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେ କଥା ନକରି ସରକାର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବିବୃତି ଦେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର