ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା: ପ୍ରତିବାଦରେ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା ବିଜେଡି
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 14, 2026 at 5:40 PM IST
ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦାଦାବଟି ଭଳି ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍ ।
ପୁରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ପିପିଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ, ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୁରୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ । ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କୋମାରେ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି ସରକାର । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି । ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରହିଲେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ।"
ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପିପିଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପର ଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇବା ଘଟଣା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲିହରଚଣ୍ଡିରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାକୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ିବା ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ କରୁଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକିଆ ବଟି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ପୋଲିସ ସାହସ କରିପାରୁନି । ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି । କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ୱର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭଲ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ବିକାଶ କରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ