ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା: ପ୍ରତିବାଦରେ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା ବିଜେଡି

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । (ETV BHARAT ODISHA)
Published : May 14, 2026 at 5:40 PM IST

ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦାଦାବଟି ଭଳି ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍ ।

ପୁରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ପିପିଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି । (ETV BHARAT ODISHA)


ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ, ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୁରୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ । ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କୋମାରେ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି ସରକାର । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି । ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରହିଲେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ।"

ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)



ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପିପିଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପର ଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇବା ଘଟଣା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲିହରଚଣ୍ଡିରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାକୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ିବା ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ କରୁଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକିଆ ବଟି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ପୋଲିସ ସାହସ କରିପାରୁନି । ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି । କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ୱର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭଲ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ବିକାଶ କରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । (ETV BHARAT ODISHA)


