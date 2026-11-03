କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି; ଅପରାଧ ବର୍ଷକରେ ବଢିଛି ୧.୭%, ଏସପି କହୁଛନ୍ତି-ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି
ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କୁହାଯାଉଥିବା ଲିଟୁ ଦାସକୁ ଅପହରଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଯାଏ ତାର ପତ୍ତା ମିଳିନି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 3, 2026 at 2:44 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଛି । ଗତ ଏକବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ଛିନତାଇ,ଡକାୟତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫାୟରିଂ ଓ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହର ଟେର ଏଯାଏ ପୋଲିସ ପାଉନି।
ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅପରାଧୀ ଲିଟୁ ଦାସର ନିଖୋଜ ଘଟଣା
ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କୁହାଯାଉଥିବା ଲିଟୁ ଦାସକୁ ଅପହରଣ କରା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଲିଟୁର ମା’ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ଲିଟୁର ମା’ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏଥି ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲିଟୁ ନିଖୋଜ ହେବାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲିଟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।
ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଟେର ପାଇଲାନି ପୋଲିସ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁଆପଡା ଠାରେ ଥିବା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ୨୦୨୬, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ଦାଦା ବଟିକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠି ପାରିନାହିଁ।
ଦୁଇଦିନରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ସକାଳୁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାରାକୁଳ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏଠାକୁ ଆସିଲା, ଡଗ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ।
୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧରା ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଟିମକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ
ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅପହରଣ ଓ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦୁପୁର ଗାଁରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଏକତରଫା ପ୍ରେମିକ ଅରଜିତ ମହାନ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଥାପି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିନ ରି-କ୍ରିଏସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପୋଲିସର ଚାଲ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଲିଫ୍ଟ ବାହାନାରେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିନରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ନେଇ ଭୁତମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ନିକଟରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଛାଡି ଆସିବା ଓ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମାର୍ଶାଘାଇ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଧନେଶ୍ୱର ନାଥ ଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବା ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଆଇଆଇସି ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭୂସ୍ବର୍ଗ ପାଲଟିଛି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, “କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ଭାଇ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ରାଜପଥରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାହାଜାନି ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭୂସ୍ବର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ରହିବା କଥା ତାହା ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।”
ସେହିପରି ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନଜୀବି ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅପରାଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ଖୋଲା ବଜାର ଥିଲା। ଅତୀତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର,ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ, ହଣାକଟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦେଖିଛି। ସମୟ ବଦଳିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା,ଲୁଟପାଟ ଭଳି ଘଟଣା ବଢିଛି। ଆଳିରେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଚୋରି ହେଉଛି,ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇଦିନର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ହିସାବକୁ ନେବା ତେବେ ଅପରାଧୀ ଯେ ଖୁଲମଖୁଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ। କିଛି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରିନେଇ ବାହାବା ନେଉଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଯେ ଅସହାୟ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । "
ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି-ଏସପି
ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କୁହନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଛି। ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପରେ ଆଲର୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଛ । କାରଣ ଆମର ୨୪×୭ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆମେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଟିମ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିନେଉଛୁ। ଚୋରାଗାଡି ଜବତ, ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ମର୍ଡର କେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଓ CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମାମଲା, ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ