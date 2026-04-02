ETV Bharat / state

'ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ଲୋକମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ

କେବଳ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବା ମିଳିବ । QR Code ସ୍କାନକରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ “Hi” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

'ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
'ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ : ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଲୋକମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ” WhatsApp Chatbot ସେବାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଲୋକମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot” ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ 24x7 ଆଧାରରେ ସହଜ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

'ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ଲୋକମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ (ETV BHARAT ODISHA)

ସମସ୍ତେ କେବଳ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । QR Code ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ “Hi” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।

QR Code ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ “Hi” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।
QR Code ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ “Hi” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି WhatsApp Chatbot ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବାଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେପରିକି-

  • ଇ-କମ୍ପ୍ଲେନ୍ (e-Complaint) ଦାଖଲ
  • ହରାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ
  • ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Feedback) ଦେବା
  • ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜିବା
  • ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା
  • ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହାୟତା (Tourist Assistance)
ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ଲୋକମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ
ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ଲୋକମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ।

ସମସ୍ତେ କେବଳ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ସମସ୍ତେ କେବଳ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । (ETV BHARAT ODISHA)



କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି WhatsApp Chatbot ସେବା ଆମ ସେବାକୁ ଆହୁରି ନିକଟରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।“

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot” ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot” ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ରହିଛି, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ, ରିଏଲ୍ ଟାଇମ ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଆଲର୍ଟ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ସେବା ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଯଦି କାହାର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ଥାନାକୁ ନଯାଇ ଏହି ଚାଟ୍ ବଟ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ଚାଟ୍ ବଟ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ 24x7 ଆଧାରରେ ସହଜ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ 24x7 ଆଧାରରେ ସହଜ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । (ETV BHARAT ODISHA)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ
WHATSAPP CHATBOT
PURI POLICE
PURI POLICE WHATSAPP CHATBOT
PURI POLICE ASSISTANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.