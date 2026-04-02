'ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot' ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ଲୋକମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ
QR Code ସ୍କାନକରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ "Hi" ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 2, 2026 at 2:12 PM IST
ପୁରୀ : ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଲୋକମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ” WhatsApp Chatbot ସେବାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଲୋକମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟକ- WhatsApp Chatbot” ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ 24x7 ଆଧାରରେ ସହଜ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ସମସ୍ତେ କେବଳ WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । QR Code ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା +୯୧-୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦ ନମ୍ବରକୁ “Hi” ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଏହି ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଏହି WhatsApp Chatbot ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବାଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେପରିକି-
- ଇ-କମ୍ପ୍ଲେନ୍ (e-Complaint) ଦାଖଲ
- ହରାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ
- ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Feedback) ଦେବା
- ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜିବା
- ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା
- ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହାୟତା (Tourist Assistance)
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ।
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, “ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି WhatsApp Chatbot ସେବା ଆମ ସେବାକୁ ଆହୁରି ନିକଟରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।“
ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ରହିଛି, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ, ରିଏଲ୍ ଟାଇମ ଟ ଟ୍ରାଫିକ ଆଲର୍ଟ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ସେବା ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଯଦି କାହାର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ଥାନାକୁ ନଯାଇ ଏହି ଚାଟ୍ ବଟ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ଚାଟ୍ ବଟ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ