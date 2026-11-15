ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି । ସରକାରରେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ମାଗିଲା ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 15, 2026 at 12:02 PM IST
HOUSING DISTRIBUTION PROGRAM IN BALANGIR, ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ । ଭୁଲ ନୀତି ଓ ଭୁଲ ତାଲିକା ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶା ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁ ନଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ନିଜ ନା ନେଇ ବୋକା ବନାଇଁ ଆସୁଥିଲା । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି । ସରକାରରେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ଲୋକ ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେଡି ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା କାଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ।
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ସହ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ । ଭୁଲ ତାଲିକା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ବଲାଙ୍ଗିର ବିଧାୟକ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଓଲଟା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ତିରିଶ ମାସ ପୂରିବାକୁ ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଭତ୍ତା ଲୋକ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତାର ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଜବାବ ଦେବା କଥା ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଘର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏତେ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆବାସ ଘର ପାଇ ପାରୁ ନଥିଲେ । ଯାହାର କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନ ଥିଲା । କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ତାଲିକା ନ ଥିଲା । ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ବର ଏକ ତାଲିକା ଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା । ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ନ ଥିଲା । ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ନା ଏଥିରେ ଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଟା ଅନୁସାରେ ଆବାସ ଗୃହ ପାଉ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରୁ ବଂଚିତ ଥିଲା । ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା । ତେଣୁ ନୂଆ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ୨୮ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାଲିକା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ଏଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ଏଠି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ।
ଆୟୋଜିତ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ," ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଧୋକା କରିଛି । ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୁଲ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅପାତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନା ଥିଲା । ଅନେକ ଘର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲା । ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏଠି ନିଜ ନା ବସାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନାର ନା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବିଜୁ ଆବାସ ଘର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଫୋଟୋ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଥିଲା। ଏହା କେବେବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଏହି ଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ" ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆବାସ ଯୋଜନାଁରେ ଘର ପାଇ ପାରୁ ନଥିଲୁ । ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ କଲା କାରନାମା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ଘର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନଥିଲା । ଯାହାଥିଲା ତାହାର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଘର ଆସି ପାରୁ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କୋଟା ପାଉ ଥିଲେ । ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲୁ । ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ୨୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ । ଯାହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆବାସ ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର