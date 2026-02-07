ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ- BCPPERର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ, "ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ- BCPPERର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ- BCPPERର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 5:47 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନ୍‌ଭେନ୍‌ସନ୍‌ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ- BCPPERର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ BCPPER

ବିସିପିପିଇଆର (BCPPER) ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସାମିଲ । 11 ହଜାର 892 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । 2025ରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପିକୁ ଏହି 4ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ 19 ପ୍ରତିଶତ, 22.38 ବିଲିଅନ ଡଲାର । 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ 15 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମନ୍ବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂସ୍କୃତି-ଅନୁକୂଳ, ନଵସୃଜନ-ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରକୃତି-ଅନୁକୂଳ ଆଧାରିତ ।

ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗାରିମା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନଗର, ଆଇଟି ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ସହର, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ । 80ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 30ଟି ଢାଞ୍ଚାଗତ ନୀତିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ୱରରେ ରହିବା । ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନାକୁ ସହରର ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବା । ନଚେତ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ପାରାଦୀପକୁ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ , ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ଆମେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବ । ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ୨୦ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି । ଆମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନୀତି ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ,
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ, "ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।" (ETV BHARAT ODISHA)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସହରର କିଛି ନା କିଛି ନିଜସ୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଯେପରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର, ବିଜନେସ୍ ପରମ୍ପରାରେ କଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗାରିମାରେ ପୁରୀ ଓ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ । ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ବାୟୋଟେକ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, କେମିକାଲ୍‌ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇଟି ପରି ୮୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରାଯିବ ।"

ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନ୍‌ଭେନ୍‌ସନ୍‌ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l
ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନ୍‌ଭେନ୍‌ସନ୍‌ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l (ETV BHARAT ODISHA)

୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍‌ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ BCPPER ରିଜିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ CERର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ୧୯ ପ୍ରତିଶତ । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ୨୨.୪ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଅଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦୦ ବିଲିଅନ ଡଲାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ବିସିପିପିଇଆର (BCPPER) ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସାମିଲ ।
ବିସିପିପିଇଆର (BCPPER) ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସାମିଲ । (ETV BHARAT ODISHA)
ସେହିପରି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ,"ଆଜିର ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସହରୀକରଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ସହରୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୮ଟି ନୂଆ ଏନ୍‌ଏସି, ୭ଟି ମ୍ୟୁନସିପାଲ୍‌ଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହାନଗର ନିଗମ ସୃଷ୍ଟି ସହରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ।"


ଵି ଭି ଆର ସୁବ୍ରବଣ୍ୟମ, ସିଇଓ, ନୀତି ଆୟୋଗ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିଜ ନ ହେଉଛି- ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 l ଯେଉଁଠି ଜିଡିପି ହେବ 30 ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାର l ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l 15ରୁ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ l କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ l ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲିଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ l ଗୁଜୁରାଟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜନ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, 2024 ମସିହାରେ । ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଜ କରିବେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର l ଏବଂ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି କରିଡରର ଲଞ୍ଚିଂ କରାଗଲା l"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

