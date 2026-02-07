ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ- BCPPERର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ, "ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"
Published : February 7, 2026 at 5:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ BCPPER
ବିସିପିପିଇଆର (BCPPER) ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା-କଟକ-ଜଗତସିଂହପୁର ସାମିଲ । 11 ହଜାର 892 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । 2025ରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପିକୁ ଏହି 4ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ 19 ପ୍ରତିଶତ, 22.38 ବିଲିଅନ ଡଲାର । 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ 15 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମନ୍ବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂସ୍କୃତି-ଅନୁକୂଳ, ନଵସୃଜନ-ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରକୃତି-ଅନୁକୂଳ ଆଧାରିତ ।
ଏହି ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ୮୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଜଗାର ଓ ନିବେଶର ଅଜସ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇଟି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କଟକର ବ୍ୟବସାୟିକ ପରମ୍ପରା, ପୁରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗରିମା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶିଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ।… pic.twitter.com/faCrtVwaC5— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 7, 2026
ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗାରିମା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନଗର, ଆଇଟି ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ସହର, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ । 80ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 30ଟି ଢାଞ୍ଚାଗତ ନୀତିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ୱରରେ ରହିବା । ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନାକୁ ସହରର ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବା । ନଚେତ୍ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ପାରାଦୀପକୁ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ , ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ଆମେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବ । ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ୨୦ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି । ଆମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନୀତି ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସହରର କିଛି ନା କିଛି ନିଜସ୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଯେପରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର, ବିଜନେସ୍ ପରମ୍ପରାରେ କଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗାରିମାରେ ପୁରୀ ଓ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶରେ ପାରାଦୀପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ । ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ବାୟୋଟେକ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, କେମିକାଲ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇଟି ପରି ୮୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରାଯିବ ।"
୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ BCPPER ରିଜିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ CERର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ୧୯ ପ୍ରତିଶତ । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ୨୨.୪ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଅଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦୦ ବିଲିଅନ ଡଲାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଵି ଭି ଆର ସୁବ୍ରବଣ୍ୟମ, ସିଇଓ, ନୀତି ଆୟୋଗ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିଜ ନ ହେଉଛି- ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 l ଯେଉଁଠି ଜିଡିପି ହେବ 30 ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାର l ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l 15ରୁ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ l କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ l ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲିଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ l ଗୁଜୁରାଟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜନ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, 2024 ମସିହାରେ । ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଜ କରିବେ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର l ଏବଂ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି କରିଡରର ଲଞ୍ଚିଂ କରାଗଲା l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ପାର୍କ, ସର୍ବମ ସହ ହେଲା ଚୁକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଗୋଦାନ' ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' କଲେ ଘୋଷଣା, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଗୋ-ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର