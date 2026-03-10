"ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି... ବଢୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର"- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ 3000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇ ସାରିଛି ।
Published : March 10, 2026 at 8:25 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ, ଚାଟିଂରୁ ସନ୍ଦେହ ତଥା ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାର ଅଭାବରୁ ବର୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି l ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟରେ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା l
ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀତ 65ଟି ମାମଲା ଆସିଥିଲା l ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲୁ l ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ l ଏଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପହରଣ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଘରୋଇ ହିଂସାର ମାମଲା ସବୁ ଆସିଥିଲା l ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଓ ତାର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଗା ଯାଉଛି l ଯେଉଁ ମାମଲା ଜ୍ୟୁଡିସିଆଲକୁ ଯାଇଛି, ସେହି କେସ୍ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ l ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଛାଡ଼ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଆସିଛି l ଏହିସବୁ ମାମଲାର ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ବୁଝାମଣା କରାଯାଉଛି l ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏଠାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରିନ୍ସପାଲଙ୍କ କଥା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାମଲା ଆସିଛି l ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କେସ୍ କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ l ଏହାସହ ବିବାହ ନେଇ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି l"
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣର ମାମଲା ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏହା ସହ ଏନେଇ କଠୋର ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି l
ବର୍ତମାନ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରି ସମସ୍ୟା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି l ଅଳ୍ପ କିଛି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇ ପାରେ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିବାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁ ବହୁ ସମୟରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି l
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ 3000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଆଉ ପ୍ରାୟ 1000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 49ଟି ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥରୁ 6ଟି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, 6ଟି ମାମଲା ଏସପିଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି, 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି ନୂଆ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
