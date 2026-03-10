ETV Bharat / state

"ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି... ବଢୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର"- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

"ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି... ବଢୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର"- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
"ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି... ବଢୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର"- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ, ଚାଟିଂରୁ ସନ୍ଦେହ ତଥା ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାର ଅଭାବରୁ ବର୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି l ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟରେ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା l

"ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି... ବଢୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର"- ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV BHARAT ODISHA)

ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କୀତ 65ଟି ମାମଲା ଆସିଥିଲା l ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲୁ l ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ l ଏଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପହରଣ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଘରୋଇ ହିଂସାର ମାମଲା ସବୁ ଆସିଥିଲା l ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଓ ତାର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଗା ଯାଉଛି l ଯେଉଁ ମାମଲା ଜ୍ୟୁଡିସିଆଲକୁ ଯାଇଛି, ସେହି କେସ୍ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ l ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଛାଡ଼ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଆସିଛି l ଏହିସବୁ ମାମଲାର ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ବୁଝାମଣା କରାଯାଉଛି l ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏଠାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରିନ୍ସପାଲଙ୍କ କଥା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାମଲା ଆସିଛି l ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କେସ୍ କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ l ଏହାସହ ବିବାହ ନେଇ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି l"

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ 3000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଆଉ ପ୍ରାୟ 1000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ 3000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଆଉ ପ୍ରାୟ 1000ଟି ମାମଲା ବାକି ଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l (ETV BHARAT ODISHA)

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣର ମାମଲା ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏହା ସହ ଏନେଇ କଠୋର ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି l

ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)


ବର୍ତମାନ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରି ସମସ୍ୟା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି l ଅଳ୍ପ କିଛି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇ ପାରେ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିବାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲ ଚାଟିଂ ଯୋଗୁ ବହୁ ସମୟରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି l

ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କେସ୍ କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କେସ୍ କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ (ETV BHARAT ODISHA)

ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଛାଡ଼ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଛାଡ଼ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 49ଟି ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥରୁ 6ଟି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, 6ଟି ମାମଲା ଏସପିଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି, 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି ନୂଆ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

