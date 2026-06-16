ଆଜି ଶେଷ ରଜ; ମନରେ ଅସୁମାରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ସରିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଉଦାସ...
ରାଜଧାନୀରେ ରଜଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠି ଦୋଳିଖେଳ ସହ କବାଡ଼ି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : June 16, 2026 at 6:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଶେଷ ରଜ । ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଗାଁଠୁ ସହର, ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଜର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଲ୍ଲାସ । କୂଆଁରୀ ଝିଅ, ବୋହୂମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରି ଆନନ୍ଦ । ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ସଜେଇ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ରଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ।
ପିଠାପଣାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି । ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହ ରଜ ପାନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଛି । ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାନର ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳ ସହ କବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ‘ପିଠା ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ପିଠାର ପସରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ତିନି ଦିନର ରଜ ମଉଜ ପରେ ଆଜି ଶେଷ ରଜ । ଉତ୍ସବର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରଜର ସ୍ମୃତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ।
ରଜ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିମରନ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜରେ ପାନ୍ଥନିବାସ ଆସେ । ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରଜରେ ପରିବାର ସହିତ ମାମୁ ଘର ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ବୁଲିଥିଲୁ । ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା । ରଜରେ ପିଠା ପାନ ଖାଇ ମଜା କରିଥିଲୁ । ଆରବର୍ଷକୁ ପ୍ଳାନ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁରୀ ଯିବୁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦ ନେବା ସହିତ ସି ବିଚର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୀମରନ ।
ରାଜଧାନୀର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, 'ବହୁତ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ କରିଛୁ ରଜ । ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ପିଠା ପାନ ଖାଇ ଖୁସି ମନାଇଛୁ । ସେହିପରି ଏବେ ରଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛୁ ଆରବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ।
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରଜ ପାଳନ କରିଛୁ । ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ରଜ ଉତ୍ସବ, ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା