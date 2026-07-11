ETV Bharat / state

ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଉଜୁଡିଗଲା ଚାଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ

ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ମନଇଛା ବିଲର ଅଧା ଖୋଳି ପାଇପ ବିଛାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

large-scale irrigation
ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଉଜୁଡିଗଲା ଚାଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନୀ ପାଇଁ ହିନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ । ଚାଷୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ବିଲ ଖୋଳି ବ୍ଯାପକ କ୍ଷତି କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମନଇଛା ବିଲରେ ଖୋଳି ପାଇପ ବିଛାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ପାଖରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।

ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଉଜୁଡିଗଲା ଚାଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ଜିଲ୍ଳା ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକ କଣ୍ଟାବାଡ ପଚାଂୟତର ମକୁନ୍ଦପୁର ଓ ବାସୁଦେବପୁର ମୋୖଜାର ପାଖାପାଖି ୩ଶହରୁ ୫ଶହ ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଇପ ବିଝାଇଛି ।

ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଛାଡିଦେବା କାରଣରୁ ବାସୁଦେବପୁର ମୌଜାର ଚାଷୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ପାଖାପାଖି ତିନି ଏକର ଜମିରେ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଧାନତଳି ସହ ଏ ବର୍ଷର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ଯଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଗୋପାଳ ଶୁକ୍ଳ ।

ସେପଟେ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିନିମ୍ନମାନର ହେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନି ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ କେଉଁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ ? ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ।

ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷୀକୂଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଳାର ଅଳ୍ପ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରାୟ (୩ଶହ ହେକ୍ଟର )ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଂଳ ଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୋରଧା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଵୁଲି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେବଳ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ଯବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ସେହି ଅଚଂଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ଯବସ୍ଥା ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଖରିଫ ଚାଷ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଚାଷୀ କୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିଭଳି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ପୂରଣ ନକଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ଯସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ଯାୟ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚାଷୀ ଗୋପାଳ ଶୁକ୍କଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଭାଗ ମନ ଇଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତରେ ପାଇପ ବିଛାଯାଇ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ କ୍ଷତି କରିବା ସହ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି କାହିଁକି ବୈଠକ ନକରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କାହା ସ୍ବାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ସହ ବିଲରୁ ପାଇପ କାଢିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କଣ୍ଟାବାଡ ପଚାଂୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ପଚାଂୟତକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପଚାଂୟତର ଦୁଇଟି ମୗଜାରେ ୩ ରୁ ୫ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡର ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କୗଣସି ବୈଠକ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବୈଠକ ନକରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଚାଷୀ ଶରତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପାଇପ ବିଛାଇବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳି ବିଲରେ ବାଲି ଚଢିଯାଇଛି । ଆମ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି । ଏହା ଉପରେ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।"

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନର ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ସେନେଇ ଆମେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ ।"

ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋପାଳ ଶୁକ୍ଳ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଗଁପୁର ଗାଁ, ପ୍ରଭାବିତ ୩ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଖୋରଧା ଚାଷ ନଷ୍ଟ
FARMERS FARMING CROP ISSUES
FARMLAND DAMAGED
KHORDHA IRRIGATION PROJECTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.