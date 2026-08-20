ବଡ଼ ଧରଣର ବାଇକ ରାକେଟ୍ ଠାବ: 13 ବାଇକ ଜବତ, 5 ଗିରଫ୍
ପୋଲିସ 3 ଜଣ ବାଇକ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୋରା ବାଇକ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 20, 2026 at 8:06 PM IST
Bike Racket Busted, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ଠେଲୋକୋଲୋଇ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ଓ ଠେଲୋକୋଲୋଇ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଇକ୍ ଚୋରୀ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି l ଏହି ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିବା ସହ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ବାଇକ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଚୋରା ବାଇକ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ l
ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଗିରଫ ବାଇକ ଚୋରମାନେ ହେଲେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଗୋଶାଳା, ଝାରମୁଣ୍ଡାର ନିରନ ସୁନା (23), ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପଦମପଡ଼ାର ରାଜୁ ନାଗ (26), ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ ତାଣ୍ଡିଆ (30) l ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ।
ଗିରଫ ବାଇକ ଚୋର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ 9ଟି ମାମଲା ରହିଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧମା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ ସାଗର (30) ଓ କୈଳାଶ ବାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରଯାଇଛି l
ଗତକାଲି ରାତି ଅଢେଇଟାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଜେ. ସେଠ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି କଲେଜ ଛକଠାରେ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସ ପଚାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବାକି ତିନି ଜଣ ନିରନ ସୁନା, ରାଜୁ ନାଗ ଓ ପ୍ରମୋଦ ତାଣ୍ଡିଆକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ୍ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ଠେଲୋକୋଲୋଇ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା l
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଇକ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅସଲ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର