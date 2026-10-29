ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ବଡ଼ ପରିମାଣର ଧଳାଜହର: ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୩ ଗିରଫ
ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଜରିମୁଣ୍ଡ ବସ୍ତିରୁ ବଳରାମ ରାଉଳ, ଦିପୁନ ଦାସ ଓ ବନଫୁଲ ବସ୍ତିରୁ ବବୁଲୁ ବାରିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 29, 2026 at 11:31 PM IST
BHUBANESWAR BROWN SUGAR SEIZED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ଧଳାଜହର ମିଳିଲା । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି । ୩ ଜଣ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଜରିମୁଣ୍ଡ ବସ୍ତିରୁ ୨୮୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀ ବଳରାମ ରାଉଳ (୨୦)କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେହି ଜରିମୁଣ୍ଡ ବସ୍ତିରୁ ଦିପୁନ ଦାସ (୩୦) ପାଖରୁ ୨୭୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦିପୁନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବନଫୁଲ ବସ୍ତିରୁ ବବୁଲୁ ବାରିକ (୨୦)କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା ଠାରୁ ୨୦୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅଭିକାରୀ ଏସପି ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର
ଦୁଇଦିନ ତଳେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ୨୫୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ।
ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନନ ବିହାର ସାଇବନଫୁଲ ବସ୍ତିରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକ ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତା ଠାରୁ ୨୧୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଁଷାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସ୍.କେ ସାହିଲକୁ ଗିରଫ କରି ୪୩ ଗ୍ରାମର ଧଳାଜହର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାର୍ବଣରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; ୫ ଦିନରେ ୯୫୮ ମାମଲା, ୫.୧୦ କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ୪୭୦ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର