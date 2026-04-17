କୋରିୟରରେ ଆସୁଥିଲା କଫ ସିରଫ: ଫୁଲନଖରାରେ ମିଳିତ ଚଢାଉ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପେଟି ଜବତ
ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ଲମ୍ବିଛି ବେଆଇନ କଫ ସିରପ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚେର । ଫୁଲନଖରାରୁ ଜବତ ହେଲା ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କଫ ସିରପ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 17, 2026 at 1:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଆଇନ କଫ ସିରପ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ । ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ବେ ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ ସିରପ୍ ଜବତ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଫୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ ଭିଆରଏଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ମିଳିତ ଟିମ୍ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ୭୧ଟି ପେଟିରେ ଥିବା ୮୫୨୦ଟି Codeine cough syrup (Rescron-T) ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲରେ ୧୦୦ ଏମଏଲ ସିରପ୍ ରହିଛି । ଏହି କଫ ସିରପକୁ କୋରିୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଗାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଏସଟିଏଫ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ । ଏକ ଟ୍ରକରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ କୋରିୟର ସଂସ୍ଥାର ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ:
ଏସଟିଏଫ ଡିଏସପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି," ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏନେଇ ଏସଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୭/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏଯାଏଁ କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିନାହାନ୍ତି । କୋରିୟର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ । ଜବତ କଫ୍ ସିରପକୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ । ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଫ ସିରପକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ (SFSL)କୁ ପଠାଯିବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରହିଛି । "
"ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ କାମ କରିବନି ମସ୍ତିଷ୍କ"
ଏନେଇ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭେଷଜ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"କଫ୍ ସିରପ୍ ଏକ ନିଶା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ । ଏଥିରେ Codeine, A-Ferin ଆଦି ରହୁଛି । ଏହି ସିରପ ନିଦ ଓ ନିଶା କରାଇବା ସହ କାଶ କମାଇଥାଏ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଦ ନ ମିଳିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଇନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଆଣି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ କିଛି ଦରକାର ପଡିନଥାଏ । ଏହି କଫ୍ ସିରପକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବ ନାହିଁ । ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମିବ । ଏପରିକି କିଡନୀ ବି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏହାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବା ଦରକାର । କଫ୍ ସିରପକୁ ନିଶା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ।"
କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ :
ଭୁବନେଶ୍ବର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ୨.୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ମାମଲାରେ ଗତ ୩ ମାସ ତଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଜଜ୍ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଦାଲତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା । ତାକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୨୨ ମସିହା ମେ' ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ୮ଟି ପେଟିରେ ୧୨୮୦ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ନେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏସଟିଏଫ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏସଟିଏଫ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବରଗଡ଼ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର: ବରେଇପାଲିରୁ 5100 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ, 20 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବରଗଡ ପୋଲିସର ବଡ ସଫଳତା, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କଫ ସିରପ୍ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର