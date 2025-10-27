ଓଡିଶାକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଡର: ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୧୩୦ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ
ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩/୪ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ମାଟି ଓଦା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧସିପାରେ । ଆମ ପାଇଁ ଏଥର ପବନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ । ୧୩୦ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ।’ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ:-
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି । ଚଳିତ ବାତ୍ୟାର ବଡ ଆହ୍ବାନ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବିଶେଷ କରି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିର ଗୁମା, ମୋହନ ରାୟଗଡା ବ୍ଲକରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ଖଇରୀପୁଟ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ସମେତ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, କଳାହାଣ୍ଡିର କଳିଙ୍ଗଘଟି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଂଚଳରେ ପାହାଡରୁ ଅତଡ଼ା ଖସିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ ନିକଟରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ବିଭାଗ କହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି । ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବିଶେଷକରି ପାହାଡରେ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଯାମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ରିଲିଫ ଗାଡି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଜପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଅଂଚଳକୁ ୧୩୦ ଟିମ ଯାଇଛିନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି । ଯାହା ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 790 କିମି ଓ କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ 620 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମଛଲିପାଟନମ ଓ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ମଝି କାକିନାଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
