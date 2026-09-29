ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର, ଜିଏମ୍ କଲେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା
ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 10:39 PM IST
Landslide Rayagada Division, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ଛତଡିପୁଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି ।
କୋରାପୁଟ–ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ–ଜୟପୁର ସେକ୍ସନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ କରାଯାଇ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲିଗୁଡ଼ା ୟାର୍ଡରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଏବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମାଲିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍, OHE ଏବଂ ସିଗନାଲିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଟି ଓ ଆବର୍ଜନା ଜମିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇ ରେଳପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ।
ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ୍ ମାଲିଗୁଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ସହ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତିଲ ଟ୍ରେନ୍:
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ. ୧୮୧୦୭ ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ରହିବ
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ୫୮୫୦୨ କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର, ୫୮୫୦୧ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜର, ୧୮୫୧୬ କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ୧୮୫୧୫ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ରହିବ
- ୧୮୧୦୮ ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ରହିବ
କୋରାପୁଟରେ ସର୍ଟ-ଟର୍ମିନେଟ୍ ଓ ସର୍ଟ-ଅରିଜିନେଟ୍:
- ୮୦୦୫ ହାୱଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯାତ୍ରା କୋରାପୁଟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କୋରାପୁଟ–ଜଗଦଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ସେବା ବାତିଲ ରହିବ ।
- ୧୮୦୦୬ ଜଗଦଲପୁର–ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜଗଦଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋରାପୁଟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଜଗଦଲପୁର–କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଟ୍ରେନ ସେବା ବାତିଲ ରହିବ ।
- ୧୮୪୪୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୋରାପୁଟରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବ ।
- ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜଗଦଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋରାପୁଟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ NTES କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ବିଲ-ବୋଲାଣି ଖାଦନ ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍: ୧୨୨ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ପୂର୍ବତଟରୁ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର