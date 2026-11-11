'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଅଶ୍ରୁରେ ଭିଜିଲା ଗିଡ଼ିପାବାଲି; ୬ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ
ସ୍ଖଳନରେ ୧୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ୬ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ନିଖୋଜଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବି ପରିବାରବର୍ଗ ଆଜି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 11, 2026 at 2:39 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ଫେରି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ହେଲେ ଲିଭିନି ସେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାପ। କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି..କେତେ ପରିବାର ଉଜାଡି ଦେଇଛି । ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମାଟି ତଳୁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ପରିବାରକୁ । ଫେରିବା ବାଟରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେମିତି ଛାରଖାର କରି ଦେଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛି । 13 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅଶ୍ରୁରେ ଆଜି ଏ ଇଲାକା ପୁଣିଥରେ ଭିଜି ଯାଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଯାଏଁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ୧୩ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବି ପରିବାରବର୍ଗ ଆଜି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗ୍ରାମରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। ମାଟି ଓ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ୧୩ ଜଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ।
ନିଖୋଜଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା
ମାଟି ଓ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ନିଖୋଜ ୬ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ।
ନିଖୋଜମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ତାରାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ବଳଦେବ ପ୍ରଧାନ । ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ
ଭୂସ୍ଖଳନର ୧୩ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପରିଜନ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ ଜୀବନରେ ହସ।
ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । ଗିଡିପାବାଲି ଓ ବାଇପାଲିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଥାଇଥାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଡାଙ୍ଗେସି ଗ୍ରାମ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯ।ଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ: ଏବେ ବି 11 ନିଖୋଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ: ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର, ମାଟି ତଳୁ ୨ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର