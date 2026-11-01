କନ୍ଧମାଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; ୩ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ, ନିଖୋଜ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ଏବେ ବି ମିିଳିନି
ଭୂସ୍ଖଳନର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଗିଡାବାଲି ଗାଁର ପୂରା ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଇଛି। ଗାଁ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଜଳସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 1, 2026 at 8:05 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ ଧସି ଗାଁକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଗଡାବାଲି ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବଦଳିଯାଇଛି ପୂରା ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର । ଅନ୍ୟପଟେ କିଲାପଙ୍ଗା ଓ କୃବାଡି ଗାଁରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ । ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଓ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଗିଡାବାଲି ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଗାଁର ପୂରା ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ଧସି ଆସିବା ସହ ଗାଁ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଜଳସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କତିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କିଲାପଙ୍ଗା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୫୩ ଜଣଙ୍କୁ କିଲାପଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି । ବାଇବଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଡିପାବାଲି ଗାଁର ଆଉ ୧୧ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଲାପଙ୍ଗା ଗାଁର ୧୨ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରିଣିମା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କୃବାଡି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଭାଉଜ ଓ ପିଲାମାନେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ଏ ଯାଏ ମିଳିନାହିଁ । ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭୂଷୁଡି ପଡ଼ିଛି । ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି।
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଘରଦ୍ୱାର ହରାଇଥିବା ପରିବାର କେବେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବେ, ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଗାଁରେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଫେରିବ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି କି ଜୀବନ? ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଶିଶୁସନ୍ତାନ ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ