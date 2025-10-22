ETV Bharat / state

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁନଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା
ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା (ETV BHARAT ODISHA)
ଭବାନୀପାଟଣା: ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଗୃହ। ହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ କୁ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଛମୂଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁନଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜର ମାଲିକାନା ଦାବି କରି ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜମି ମାଲିକ ଜାଗା ପାଇଁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଏମିତି ବନ୍ଦ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା
ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ଜମି ମାଲିକ ଚକ୍ରଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ କମିଟିର ସଭପତି ଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜମି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ପରେ ସେହି ଜମିକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲି। ମୋତେ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଓ ସ୍କୁଲ୍ ନାଁ ରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ୍ କରିଛି। ମୋତେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେବି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା
ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ୍ ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶବର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜାଗରେ ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଅଛି । ଆଜି ସେହି ଜମି ମାଲିକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜମିଟି ସ୍କୁଲ୍ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ନାଁରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ୍ କରିବା ସହ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି।ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା
ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ଏବେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

