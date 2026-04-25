ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ତିନି ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 25, 2026 at 9:44 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ନିଜ ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରା ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ନାତୁଣୀ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଏକ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅରାଜି ରହିଥିବା ପରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ଼୍ଡଳ କାରଗାରରୁ ଗିରଫ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିତୁନ ପଲେଇ ଓ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକା ପଚରା ଉଚରା କରିବ । ଏପରିକି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଦିନ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପହଣ ପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ରଖି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସିନ୍- ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ ସ୍ଥଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ସ୍ଥାନ ରାମପାଦ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ମାଡ ମାରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ରାସିପଙ୍କାଳ ଭଳି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଓ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ସୁଧୀରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ନିବେଦିତା ଜଣେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା । ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା । ହେଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲ ଚାକିରିଆ ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲେ ନିବେଦିତା ପାଇଁ । ଘରେ କାହାରି ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ନାତୁଣି ତାର ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମୃତ ସୁଧୀରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ କେବଳ ଅର୍ଥୀକ କାରବାର ନାଁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ଦାଦା ସୁଧୀର କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ । ଯାହାକି ତାରି ରାସ୍ତାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଝିଆରୀ ଯୋଜନା କରିଥିଲା କି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅପହରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଗାଡିକୁ ଜବତକରି ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଖୋଳତାଡ଼ । ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୋଲିସର ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ଜେରା ସମୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଏହି ମାମଲାକୁ ପରିଣାମ ଦେବାପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର