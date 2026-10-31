ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୨୮.୮୪୦ ଏକର ଜମି; ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ, ଜମି ଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତର୍ଜମା ପରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 10:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି । ପୁରୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରପୁର ମୌଜାରେ ଥିବା ୨୮.୮୪୦ ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ବିବାଦୀୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚକବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜମିକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀ ମାର୍ଫତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜମିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ଚକବନ୍ଦୀ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ ମାମଲା ନଂ. ୩୦୩/୨୦୧୬ରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୬୨-୬୩ରୁ ରହିଛି ଜମିର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି :
ଶଙ୍କରପୁର ମୌଜାର ହାଲ ଖାତା ନଂ. ୪୧୧ରେ ଥିବା ଏହି ଜମିର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି । ୧୯୬୨-୬୩ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାବକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମହନ୍ତ ଏହି ଜମିକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାବକ ରେକର୍ଡରେ ଜମିଟି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀ ମାର୍ଫତ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ପୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚକବନ୍ଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ରହିଥିଲା ।
୨୦୧୦ରେ କିପରି ବଦଳିଥିଲା ଜମିର ରେକର୍ଡ ?
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିର ରେକର୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ୧୮ ଜୁନ ୨୦୧୦ ତାରିଖର ଏକ ଆଦେଶ ବଳରେ ଏହି ଜମି ମହନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆର୍.ଆର୍.ସି. ମାମଲା ନଂ. ୬୬/୨୦୧୦ ଆଧାରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର ୨୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁକୁ ରେକର୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାପରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦଲିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ :
ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓ.ଏସ୍.ଏସ୍. ମିସ୍ କେସ୍ ନଂ. ୩୦୩/୨୦୧୬ ମାଧ୍ୟମରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଜମିଟି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ସାବକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଦାସ୍ତ ରେକର୍ଡ ସମେତ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆଇନଜୀବୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନିଜର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାୟକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତର ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି :
ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତର ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି, ଆର୍.ଆର୍.ସି. ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ୨୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୌଳିକ ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିଥିଲେ ।
ବିବାଦୀୟ ରେକର୍ଡ ରଦ୍ଦ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :
ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ, ଜମି ଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତର୍ଜମା ପରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆୟୁକ୍ତ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବିବାଦୀୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚକବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଉକ୍ତ ୨୮.୮୪୦ ଏକର ଜମିକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀ ମାର୍ଫତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ରାୟରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଚିରନ୍ତନ ନାବାଳକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ହିତରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏହି ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ରାୟ କେବଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଐତିହାସିକ ଜମି ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ, ଆଇନସମ୍ମତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଏଭଳି ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବାଧା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିଜମାର ସୁରକ୍ଷା, ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ରାୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିର ROR ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର