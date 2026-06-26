ଲାଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଲାଲଜୀ: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଗୁଜରାଟର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି AICC । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 26, 2026 at 11:21 PM IST
Lalji Desai incharge odisha pcc, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ AICC ର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ । ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି । ସେ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି AICC । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଗୁଜରାଟର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଦଳ । ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଲାଲଜୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଗଠନ ଓ କର୍ମୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଲାଲଜୀ ମାହିର । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଓ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସଂଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ ଅଭିଯାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସୋଫିଆ, ରମେଶ, ଦାଶରଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର