ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତୋରଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଓ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସମସ୍ତ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 24, 2026 at 6:51 PM IST
Kendrapara cyclone preparation, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଓ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସମସ୍ତ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ (ଗେଟ୍) ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତୋରଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ୬୮ଟି ସ୍ଥାନ ସମେତ ୨ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୯ଟି ବ୍ଲକ୍ର ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ଓ ଲୁହା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଏହି ତୋରଣଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଓ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଯୁଗଳ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଓ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ ।"
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"୧୧୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୭୩ଟି ଗାଁକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏଥିସହ ୧୩୦ଟି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପିଇବା ପାଣି ଓ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୫ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୪ ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଲିଥିନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ODRAFର ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ BDO, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍, 17 NDRF, 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 5ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ ଜିଲ୍ଲା, ମୁତୟନ ହେବେ ୨୦୫ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା