ଭୂତ ଖାଉଛି ସରକାରୀ କ୍ଵାଟର ! ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି ହସ୍ତାନ୍ତର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି

ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୃହ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିନସ୍ଥ ତାଳତୁମ୍ବ, ଦେଉଳି ଓ ମାଣିବନ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଗୃହ ଖତ ଖାଉଛି

lacking proper distribution khorda govt quarters turned into hunted houses valuables stolen
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 4:17 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି ସରକାରୀ ବାସଭବନ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟରେ ନିର୍ମିତ ସରକାରୀ କ୍ବାଟର ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ANM ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସଠିକ ସମୟରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୃହ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବାରୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଘରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଚୋରି କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିନସ୍ଥ ତାଳତୁମ୍ବ, ଦେଉଳି ଓ ମାଣିବନ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରୀ ଗୃହ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରି ଖତ ଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

୮ ବର୍ଷ ତଳୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ:
ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହି ବାସଗୃହରେ ରହି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ଯୋଗାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସରକାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସଠିକ ସମୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଲା । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ:

ଏହି ସରକାରୀ ଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବା ସହିତ ସରୀସୃପଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଘର ଭିତରୁ ବିଦ୍ଯୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି । ବାସଗୃହ ନଥିବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ପାଳି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ନପାଇ ଘରୋଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ସଠିକ ସମୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି ଗୃହ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଳତୁମ୍ବ ଓ ଦେଉଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ବାଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାନଯିବା କାରଣରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଭୂତକୋଠିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ଏହି ସରକାରୀ କ୍ବାଟର କାର୍ଯ୍ଯକ୍ଷମ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ତ୍ୱରିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ପାଇପାରିବେ ।"

ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି:
ସେହିପରି ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଉଳି, ତାଳତୁମ୍ବ ଓ ମାଣିବନ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3ଟି ସରକାରୀ କ୍ବାଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି । ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ବାଟର ଏବେ ସରିସୃପମାନଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି । ଘରୁ ବିଦ୍ଯୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।"

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ:
ସେହିପରି ସମାଜସେବୀ ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଏଠାରେ ଚଳୁ କରାଯାଇଛି । କ୍ବାଟର ଗୁଡିକ ଭୂତକୋଠିରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।"

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାର ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି କାହିଁକି ହୋଇଛି, ତାହା ଜଣାପଡିବା ପରେ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

