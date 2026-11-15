ପୁରୀରେ ହକିକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ନାହିଁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ କମୁଛି ଆଗ୍ରହ
ହକିର ନୂଆ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ପୁରୀର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର ଟର୍ଫ ଉପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 15, 2026 at 9:42 PM IST
ପୁରୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ହକି କ୍ରୀଡାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିରହିଛି । ମହିଳା ଟିମ୍ ଏସିଆଡରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ପରେ ସମସ୍ତ ହକି ପ୍ରେମୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ହକି ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି । ଯେତିକି ମିଳୁଛି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ, ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଓ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ତେବେ ହକିର ନୂଆ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ପୁରୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ପଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଶାତୀତ ଉନ୍ନତି ଆସୁନାହିଁ । ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟର୍ଫରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ଏପଟେ ସରକାର ହକି ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ-
ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ ହକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି । ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହିନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଖେଳପଡ଼ିଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉନାହିଁ-
ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଵଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ୧୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ଯ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବାରୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି । ଏବେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ବେଳା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ହକି ଖେଳ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମୁଛି । ଅନାବନା ଗଛରେ ପୁରିଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ସଫେଇ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖେଳାଳି ମାନେ ମିଶି ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ।
ମାସକୁ ଦୁଇ ଥର କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି-
ଦୁଇ ଜଣ କୋଚ୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହକି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ହକି ଖେଳ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସବୁ ଦିନିଆ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟର୍ଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଖେଳାଳି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି । ଟର୍ଫ ଉପରେ ହକି ଖେଳିବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାସକୁ ଥରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ସରକାର ହକି ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଚି କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଚି ହେବେ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ହକି ଖେଳାଳି କିରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ । ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି ହକି ଖେଳୁଛି । ଏଠାରୁ ହକି ଖେଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛି । ୬ଟି ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ଯ ପାଇଛି ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, "ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁରୀରେ ନାହିଁ । ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତୁ । ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ଆମେ ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ସେଠାରେ ଟର୍ଫ ଉପରେ ଖେଳ ହେଉଛି। ଟର୍ଫରେ ଦୌଡିବା, ବଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ ରହୁନାହିଁ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରୀରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଉ । ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଲେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବହୁତ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବେ । ମୁଁ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ହେବା ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଭଲ କୋଚ୍ ହେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଭାବ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାମକୁ ମାତ୍ର-
ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ସମେତ ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ, ନିମାପଡ଼ାରେ ୪ ଟି ମଲ୍ଟି ପରପୋଜ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ହାତ ଗଣତି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି । ହେଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଦିନିଆ ଖେଳିବା ଦୂରର କଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର ୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ୩ କୋଟି ୯୧ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଯେତେବେଳେ କି ମାତ୍ର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ରାଶି ସହାୟତା ୨୫ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ମାତ୍ର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳ କୋଟାରେ ବିଭିନ୍ନ୍ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଯାହାକି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାଟକୁ ପଥରୋଧ କରୁଛି ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି-
ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଓ ନାଭାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୨ ଜଣ କୋଚ୍ ଓ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ଦେଖି ଆମେ ହକି ଖେଳାଳି ଚୟନ କରୁଛୁ । ଅନେକ ପିଲା ଏଠାରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ହେଲା, ହକି ଖେଳିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଖେଳିଲା ବେଳେ ପିଲା ମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପିଲା ରାଜ୍ଯସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟରେ ବହୁତ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଉ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ହେବ-
ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ହକି ଖେଳର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହକି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ହକି ଖେଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ହକି ଖେଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ଖେଳର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଖାଲି ପାଦରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ! ହକିରେ ଚମତ୍କାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସୁନେଲିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ