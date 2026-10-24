ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରୁଡି ସ୍ଥିତି; ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଭରସା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ !
ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଦିନ ଅନାବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 24, 2026 at 8:05 PM IST
ଗଜପତି: ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରୁଡି ସ୍ଥିତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ । ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି । ଚାଷୀ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ନେଇ ଜମିରେ ପକାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଫସଲ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଚାଷ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ କିଭଳି ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି । ବର୍ଷାର ଅଭାବ କଥାକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି । ଆଗାମି ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁସିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବିଶେଷ କରି ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି ଧାନ । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 33ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକରେ 10ହଜାର 534ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ତୁଳନାରେ ଏହି ବ୍ଲକର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଭଲ । ତଥାପି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ, ଜଣେ ଆଖିରେ ନଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେହି ଜମିର ସ୍ଥିତି କଥା ତ ନକହିବା ଭଲ । ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଜମି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି । ଚାଷୀ ନିଜର ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ନେଇ ଜମି ପକାଉଛି । ତଥାପି ଫସଲ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଫଳରେ ଚାଷୀ କରିଥିବା ଋଣ କିପରି ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ କୂଅ ପଖୋରୀରୁ ପାଣି ମୋଟର ଯୋଗେ ବାହାର କରି ଜମିରେ ମଡାଯାଉଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସିଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ମଡାଇ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ତେବେ ଉଠା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅବାବ କଥାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବଳକା 29ଦିନ ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାତ୍ର 5ଦିନ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବଳକା ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ।
ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଦିନ ଅନାବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଂଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିବା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏଭଳି ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ କିଭଳି ଭରଣା କରାଯିବ ସେଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮, ୨୯ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା: ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି