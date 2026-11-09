ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ: ସ୍କୁଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା
୧୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 9, 2026 at 4:43 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଅନ୍ୟପଟେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଖବାହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ୧୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୧୫ ଜଣ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ପୂରା ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ । ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ ବରଂ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।
ଏନେଇ ଲାଖବାହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଛାତ୍ର ତୁଷାର ନାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମକୁ ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ୧୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସି ପାଠ ପଢୁଛି । ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାସହ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରି ଓ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଅଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଲାଖବାହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଶିବ ହରିଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ୧୨୪ ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏମାତ୍ର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ । ସେହି ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧା ପିଲା ବାହାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ କ’ଣ ବା ପଢ଼ିବେ ? ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଲାଖବାହାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଖମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କୋଠରି ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗୃହର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାଟି ଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି । ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିସ୍ରାଗାର ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ, ପୋଲିସର ତନାଘନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜି ଦୀପାବଳି: କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ପର୍ବ ତ, କାହା ପାଇଁ ପେଟପାଟଣାର ସଂଘର୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)