ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ 8KM ଚାଲିଲେ ହୋଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା
ପୋକରା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି । ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ପିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : September 21, 2026 at 6:23 PM IST
ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ରାଇରଙ୍ଗପୁର): ଦୁଇ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ମିଳୁଛି ପୋକରା ଚାଉଳର ଭାତ । ନାହିଁ ପାଣିର ସୁବିଧା । ଏଥିସହ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାତିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ । ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ୮ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିସିପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ।
ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ୧୦୦ ଛାତ୍ର ଏବଂ ୧୫୦ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁବିଧା ନାହିଁ । କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୋକରା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମେଟ୍ରୋନ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣାଇ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଆଜି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ।
ଉଦଳା-ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତୃପକ୍ଷ ଅଟକାଇ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ । ଏଥି ସହିତ ହୋଷ୍ଟେଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଛକ ଠାରେ ଅଟକ ରଖି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କପ୍ତିପଦା, ପିଏଆଇଟିଡିଏ, ବିଡିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 144 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର