ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 1832 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ

ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି 82 ଜୀବନ ।

ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ବୁଡ଼ିବରେ ଗଲାଣି 1832 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ
ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ବୁଡ଼ିବରେ ଗଲାଣି 1832 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 10:18 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 10:37 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀରେ ବୁଡି ବହୁ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ବେଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଧାଇବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରତଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନୀ ଘଟୁଛି। ଏଭଳିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାଣହାନୀ ମାମଲା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଥିବାବେଳେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଖରାଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ଅର୍ଥାତ 4 ବର୍ଷରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ଅର୍ଥାତ 4 ବର୍ଷରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

4 ବର୍ଷରେ ନଦୀରେ ବୁଡି 1750 ମୃତ
ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ଅର୍ଥାତ 4 ବର୍ଷରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 179 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 160, ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ 154, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 110 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 107 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।

  • ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2025ରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବୁଡି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।
  • ଜୁନ୍ 15, 2025ରେ ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଏଲ ନଦୀର ତେତରକେଲା ଘାଟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୁବକ ଜଣକ କୋଏଲନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁ ଗଭୀର ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
  • ନଭେମ୍ବର 2, 2025ରେ କଟକ ଖାନନଗର ନିକଟ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ନାବାଳକଦ୍ୱୟ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା।
  • ଡିସେମ୍ବର 21, 2025ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲା ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନାର ବିରତୋଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଦ୍ୱୟ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ବାଇକ ଓ କପଡ଼ା ଥୋଇ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡିଯାଇଥିଲେ ।
  • ଜାନୁଆରୀ 6, 2026ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭୋଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇ ବାସନ ଧୋଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏହିଦିନ ମହୀନଦୀର କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳୀ ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ-2023
ନିକଟରେ ପ୍ରକାାଶିତ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (ଏନସିଆରବି) ରିପୋର୍ଟ-2023ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ଷକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 2066 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1606 ପୁରୁଷ ଓ 460ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 5149 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 4548, ତୃତୀୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 3199, ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 2598, ପଞ୍ଚମରେ ରାଜସ୍ଥାନ 2478, ଷଷ୍ଠରେ ବିହାର 2249, ସପ୍ତମରେ ତାମିଲନାଡୁ 2094, ଅଷ୍ଟମରେ ଛତିଶଗଡ଼ 2082 ରହିଛି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି 82 ଜୀବନ ।
ରାଜ୍ୟରେ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1750 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି 82 ଜୀବନ । (ETV BHARAT ODISHA)


ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି 82 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
ଏହି 4ବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି 82 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ କେବଳ 62 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2022ରେ 7 ଜଣ, 2023ରେ 13 ଜଣ, 2024ରେ 19 ଜଣ ଏବଂ 2025ରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଜଗତସିଂପୁରରେ 6 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 13 ଜଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖାାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
ଏପରି ଘଟଣା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି,"ସହରୀକରଣ ବଢିବା ଯୋଗୁ ଏବେକାର ଯୁବପୀଢ଼ି ପହଁରା ଶିଖିବା ଭୁଲିଗଲେଣି । ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଝରଣାରେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ଦରକାର," ବୋଲି ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ।

ପହଁରା ନ ଜାଣି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ପାଣିରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କହିବା କଥା,"ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାାନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି ଦିଗରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ । ଲୋକମାନେ ପହଁରା ନ ଜାଣି ଗଭୀର ଜଳକୁ ପଶୁଥିବାରୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ଏଥିସହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପାଣି ଭିତରେ ଅନେକ ଜଣ ଗାଧୋଇବାରୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ରାଜ୍ୟର ବିିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିି ଆମେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ," ବୋଲି ଡିଜି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

